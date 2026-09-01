В "Резерв+" произошел массовый сбой из-за обновления: в Минобороны объяснили ситуацию

Во вторник, 1 сентября,приложение "Резерв+" столкнулось с массовым сбоем: часть пользователей не могла авторизоваться после обновления приложения. Причиной стал автоматический перезапуск сертификата безопасности, а одновременный вход большого количества людей вызвал чрезмерную нагрузку на систему.

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Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины. Там отметили, что обновленная версия "Резерв+" уже доступна для пользователей iOS и Android, однако проблемы с авторизацией у части людей еще могут возникать.

Что произошло с "Резерв+"

Утром пользователи начали получать уведомления о необходимости обновить приложение. Новая версия стала доступна в Google Play в 06:30, а в App Store – в 07:46.

В Минобороны пояснили, что около 03:00 автоматически обновился сертификат безопасности "Резерв+". Из-за настроек защиты предыдущая версия приложения не могла подключиться к системе.

После публикации обновления значительное количество пользователей начало заходить в приложение. Это вызвало резкий рост нагрузки на системы, отвечающие за авторизацию.

Сначала в ведомстве заявили, что ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Пользователям, столкнувшимся с проблемами, рекомендовали подождать и повторить попытку позже.

Когда полностью восстановят работу

В 10:02 специалисты устранили проблему с чрезмерной нагрузкой и перезапустили системы, отвечающие за вход. В то же время это не позволило сразу полностью восстановить авторизацию для всех пользователей.

В настоящее время у части пользователей все еще могут возникать трудности с входом в "Резерв+". В Минобороны заявили, что дополнительно увеличивают мощности и корректируют настройки, чтобы быстрее обработать накопившиеся запросы.

Также специалисты последовательно выявляют и устраняют проблемы, препятствующие полному восстановлению авторизации. О полном восстановлении авторизации Минобороны сообщит отдельно.

Напомним, 3 августа "Резерв+" уже сталкивался с сбоем: часть пользователей не могла авторизоваться в приложении и видела сообщение о технической проблеме. Тогда в Минобороны не называли причину сбоя, однако не исключали его связь с техническим обновлением.

Как писал OBOZ.UA, в "Резерв+" появилась возможность получить уведомление "Повестка для сверки". Оно означает необходимость уточнить военно-учетные данные и не является электронной повесткой или автоматическим направлением на ВЛК.

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