"Повестка для сверки" в "Резерв+": что это означает и нужно ли идти в ТЦК
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С недавнего времени военнообязанные могут увидеть в приложении "Резерв+" уведомление о том, что им пришла повестка для сверки. Это означает, что мужчине, получившему её, необходимо уточнить военно-учётные данные.
Она не означает автоматическую отправку на военно-медицинскую комиссию или мобилизацию, а также не является электронной повесткой. Об этом сообщили в издании kadroland.com.
Что такое повестка для сверки
Повестка для сверки означает, что человеку необходимо уточнить свои военно-учетные данные. Пользователю может приходить уведомление о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил ему повестку по указанному адресу.
Повестка для сверки не является электронной повесткой.
"Если в приложении появилось уведомление о направлении повестки по почте, стоит обратить внимание именно на почтовое отправление", – говорится в материале.
В такой повестке указан адрес, на который ТЦК и СП направил повестку; тип этой повестки (для сверки); дата и время, когда необходимо прибыть в ТЦК и СП. Если же документ не вручали лично, нужно проверить почтовый ящик или обратиться в почтовое отделение.
Повестка для сверки выглядит следующим образом:
Что делать, если вы получили повестку для сверки
Если военнообязанный получил в "Резерв+" уведомление о направлении повестки для сверки, следует:
- Проверить почтовый ящик по адресу, указанному в уведомлении.
- Если есть уведомление о заказном письме – обратиться в соответствующее почтовое отделение.
- Проверить данные в своём электронном военно-учётном документе в "Резерв+" (при необходимости обновить).
- Если повестка получена надлежащим образом – явиться в ТЦК в указанные в ней дату и время.
- Если прибыть невозможно по уважительной причине – сообщить о причине неявки в установленный срок.
Согласно Порядку № 560, повестка о вызове в ТЦК может отправляться заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. В самой повестке должно быть указано место, день и время явки, а также регистрационный номер и разъяснение о последствиях неявки.
Отмечается также, что если гражданин не явился в срок, указанный в повестке, он должен в кратчайший срок, но не позднее чем через три дня с указанных даты и времени, сообщить ТЦК о причинах неявки и впоследствии явиться в срок, не превышающий семи календарных дней (п. 24 Порядка № 560).
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, могут ли представители ТЦК и полиции войти в квартиру без согласия владельца. Так, действующее законодательство Украины позволяет представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручать повестки по месту жительства военнообязанных. Однако сам факт визита не означает, что сотрудники ТЦК или полиции имеют право беспрепятственно входить в частный дом или квартиру.
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