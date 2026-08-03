В сети сообщают о сбое в Резерв+: что известно

В понедельник, 3 августа, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+ произошел сбой. На момент выхода из строя приложение сообщало о технической неполадке.

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Пользователи делятся этой информацией в социальных сетях. При этом в Министерстве обороны пока никак не комментируют причины сбоя.

Что известно

При попытке войти в электронный кабинет пользователи видят сообщение о техническом сбое с рекомендацией повторить попытку позже.

Возможно, неисправность может быть связана с техническим обновлением приложения, однако в Минобороны официально причины сбоя пока не комментируют.

До возобновления работы сервиса военнообязанным следует иметь при себе бумажные военно-учетные документы, чтобы избежать возможных проблем во время проверок.

Стоит отметить, что Резерв+ – это украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Обериг". Проект был запущен 18 мая 2024 года.

Напомним, в Минобороны предупреждали, что с 18 по 22 июля приложение Резерв+ работало с временными перебоями. Причиной этого были технические работы, которые в основном проводились в ночное время.

Ранее OBOZ.UA подробно объяснял, как можно воспользоваться альтернативным вариантом для получения военно-учетного документа, когда приложение Резерв+ может работать с перебоями.

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