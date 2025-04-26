В приложении 'Армия+' появился курс о финансовой грамотности для военных ВСУ: подробности

В приложении для украинских военных Армия+ появился новый учебный курс о финансовой грамотности. В нем воинам Сил обороны будут рассказывать о том, как планировать бюджет, экономить и инвестировать.

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Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины. Этот курс – практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы.

Курс адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации, отметили в оборонном ведомстве.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что команда ведомства продолжает работу над созданием курсов для военных, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем.

"Продолжаем превращать Армия+ в экосистему, которая готова отреагировать на любой военный запрос", – сказала она.

В пресс-службе МО уточнили, что курс состоит из 20 уроков, в конце каждого модуля есть тест. После всех модулей – финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.

Всего в приложении уже десять образовательных курсов. Самые популярные из них – "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении Армия+ появились шесть новых типов рапортов по увольнению с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. Подать их можно за считанные минуты.

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