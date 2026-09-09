В Прикарпатье сотрудник ТЦК не включил нательную камеру во время проверки документов и поплатился: как его наказали

В Прикарпатье сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки был оштрафован на 17 тысяч гривен за то, что не включил нательную камеру во время проверки документов у военнообязанного. Военного признали виновным в халатном отношении к службе.

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Об этом говорится в постановлении Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области, которое в конце августа 2026 года было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Помимо штрафа, военнослужащий должен уплатить 665 грн судебного сбора.

Как сотрудник ТЦК нарушил требования

Инцидент произошел утром 9 марта 2026 года в селе Брошнев-Осада Калушского района. Старший солдат входил в состав группы оповещения, которая передвигалась на автомобиле.

Полицейский заметил мужчину призывного возраста и направил автомобиль в его сторону для проверки документов. Однако тот начал убегать и забежал в подвал одного из домов.

Правоохранитель остановил автомобиль возле дома, после чего военнослужащие спустились в подвал для проверки документов. Во время проведения мероприятий оповещения старший солдат не включил бодикамеру.

Какое решение принял суд

В связи с нарушением военной дисциплины был составлен протокол об административном правонарушении за халатное отношение к военной службе. В суде старший солдат признал свою вину.

Ранее в Министерстве обороны подчеркивали, что сотрудники ТЦК и СП во время мероприятий по оповещению обязаны использовать бодикамеры и фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток. За несоблюдение этих требований к ним могут быть применены дисциплинарные взыскания.

Судья Михаил Пулик изучил материалы дел и признал военного виновным. Ему назначили штраф в размере 17 тыс. грн, а также обязали уплатить 665 грн судебного сбора. Постановление суда еще можно обжаловать.

Напомним, Министерство обороны планирует ужесточить правила использования бодикамер сотрудниками ТЦК во время мобилизационных мероприятий. В частности, их обяжут непрерывно вести видеозапись, не выключать устройства во время работы с гражданами и хранить фото- и видеоматериалы в течение 90 дней.

Как писал OBOZ.UA, в Луцке сотрудника ТЦК оштрафовали на 17 тыс. грн за неиспользование бодикамеры во время оповещения. Суд установил, что военный не смог предоставить доказательств, подтверждающих наличие препятствий для использования видеорегистратора до начала мероприятий.

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