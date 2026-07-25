Сотрудникам ТЦК запретят выключать нательные камеры во время мобилизационных мероприятий и обяжут сохранять записи: что это даст

Министерство обороны Украины планирует ввести новые правила использования нательных камер сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. В частности, ТЦК будут обязаны хранить фото- и видеоматериалы с камер в течение 90 дней, а также запретят выключать устройства во время работы.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он обнародовал ответ Минобороны на рекомендации Временной следственной комиссии Верховной Рады.

По его словам, Минобороны планирует запретить сотрудникам ТЦК и СП выключать бодикамеры во время проведения мобилизационных мероприятий в помещениях ТЦК и рядом с ними.

Также предполагается, что все фотоматериалы и видеозаписи, сделанные с помощью бодикамер, должны храниться в течение 90 календарных дней.

Нардеп добавил, что вопрос об использовании камер долгое время обсуждался на заседаниях. Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что в отдельных случаях камеры в помещениях ТЦК выключались, у групп оповещения не было устройств для записи, а видео с камер удалялось.

Новыми правилами планируется урегулировать вопрос контроля за использованием нательных камер.

Напомним, в Украине начал действовать новый механизм добровольного призыва во время мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться непосредственно через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на военно-медицинскую комиссию.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине наряду с мобилизацией активно развивается рекрутинг в Силы обороны — добровольный подход, позволяющий выбирать должность и подразделение. Через цифровые сервисы кандидаты могут подавать заявки на вакансии, проходить отбор и даже влиять на место службы.

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