В Луцке работника ТЦК, который не включил бодикамеру, оштрафовали на 17 тыс. грн: детали дела

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал работника территориального центра комплектования виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Во время работы он не включил бодикамеру, за что получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в октябре 2025 года в Едином государственном реестре судебных решений. Инцидент произошел 9 сентября этого года в Луцке.

Как установил суд, младший сержант вместе с другими военными проводил оповещение на улице Набережной. Во время проверки документов один из мужчин пытался убежать, после чего его доставили в служебный автомобиль. Впоследствии группа лиц пыталась помешать действиям работников ТЦК – повредили авто и спустили шины.

Военный объяснил, что не смог включить видеорегистратор, потому что помогал коллегам отражать нападение. В то же время суд пришел к выводу, что отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие препятствий для использования бодикамеры до начала оповещения.

Учитывая это суд признал работника ТЦК виновным в служебной халатности и назначил 17 тысяч гривен штрафа.

Напомним, ранее харьковский суд огласил приговор работнику ТЦК, Сергею Воловику, который ударил преподавателя истории, Юрия Федяя во время проверки документов. Суд признал бывшего военного виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде трех лет заключения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Днепре разоблачили военнослужащего одного из районных ТЦК и СП, который организовал схему уклонения от мобилизации. За 20 тысяч долларов он обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии, чтобы признать лиц непригодными к службе и снять их с воинского учета.

