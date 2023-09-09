В прифронтовом Славянске выдали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Славянске Донецкой области продолжается выдача гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова. Прежде всего, продуктовые наборы предназначены для семей с детьми, людей с 1 или 2 группой инвалидности и т.д.

Видео дня

Бригады мобильной выдачи Фонда привезли в город 5 тысяч продуктовых наборов. И это значительная поддержка для жителей прифронтовой территории, ведь война сказалась на уровне жизни многих людей.

В каждом наборе — долго сохраняющиеся питательные продукты. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".