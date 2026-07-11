В последний раз вернулись домой: на Полтавщине простились с нацгвардейцем и его невестой, погибшими в Киеве. Фото и видео

В Полтавской области похоронили молодого военного Богдана Бубыря и его невесту Диану Правдину. Они погибли в результате массированной комбинированной атаки российских войск на Киев 6 июля.

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Богдан и Диана мечтали прожить вместе всю жизнь, вместе они остались и после смерти. О том, как с погибшими влюбленными простились на их родной земле, рассказали в Лохвицком городском совете.

В Полтавской области простились с влюбленными, убитыми российской ракетой

Прощание с влюбленными, которых убила Россия, состоялось в Лохвицкой громаде 9 июля: защитника Богдана Бубыра и его возлюбленную, жительницу города Заводское Диану Правдину, похоронили рядом — на кладбище села Яхники.

"Лохвица, Млины и Яхники в этот день замерли. Живым коридором люди провожали Богдана и Диану в последний путь. Вдоль маршрута траурного кортежа жители громады склоняли головы, становились на колени, отдавая последнюю дань уважения", – отметили в Лохвицком городском совете.

Навеки проститься с влюблёнными пришли их родные, друзья, соратники Богдана, коллеги, односельчане, жители Лохвицкой и Заводской громад.

Представители местного самоуправления рассказывали о погибших и выражали соболезнования и поддержку их семьям. Много говорили о том, какими были Богдан и Диана, и их знакомые.

"Во время церемонии прощания Богдану Бубырю оказали последние военные почести. Над кладбищем прозвучал трёхкратный стрелковый салют. Начальник отдела ЦВС 2-го отдела Миргородского РТЦК и СП старший лейтенант Сергей Кириченко передал отцу погибшего Защитника Государственный флаг Украины, который почетный караул снял с гроба его сына", – отметили в горсовете Лохвицы.

Там отметили: общее горе объединило две громады, в которых жили погибшие – Лохвицкую и Заводскую.

"Российская ракета оборвала жизнь двух молодых людей, которые любили друг друга, строили общее будущее и у которых было ещё столько несбывшихся планов. Война продолжает уносить лучших, оставляя родным лишь воспоминания, боль и пустоту. Лохвицкий городской совет, исполнительный комитет, депутатский корпус и вся громада выражают искренние соболезнования отцу Сергею Васильевичу, брату Владиславу Сергеевичу, родным и близким Богдана Бубыря, а также родным и близким Дианы Правдиной. Светлая память Богдану и Диане. Вечная память Герою", – говорится в сообщении Лохвицкого горсовета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ударом по Киеву 6 июля убила военного вместе с его невестой. Вражеская ракета попала в жилой дом, где находились Богдан и Диана.

Богдан добровольно встал на защиту Украины, вступив в ряды Национальной гвардии Украины. Мужчина проходил военную службу по контракту в Киеве в должности стрелка, честно и достойно выполняя свой воинский долг.

В ночь на 6 июля 2026 года,около 3:00 ночи, российская ракета попала в жилой дом в Киеве, где проживали влюбленные. Эту атаку они не пережили.

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