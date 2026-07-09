"Искренний и порядочный человек": Россия ударом по Киеву убила военного с невестой. Фото

В Киеве российская террористическая армия убила военнослужащего Национальной гвардии Украины Богдана Бубира и его невесту Диану Правдину. Жизнь молодой пары оборвалась вследствие ракетного удара россиян по украинской столице 6 июля.

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Российская ракета попала в жилой дом, где находились Богдан с Дианой. Об этом сообщили в Лохвицкой территориальной громаде.

Жертвы российской агрессии

Богдан родился 22 июля 1999 в селе Яхники Полтавской области и провел там детство и юность. После окончания Яхниковской общеобразовательной школы I–III ступеней учился в Полтавском профессиональном колледже нефти и газа, а затем получил высшее образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Во время карьеры мужчина зарекомендовал себя ответственным, добросовестным и трудолюбивым специалистом.

С первых лет полномасштабной войны Богдан добровольно встал на защиту Украины, вступив в ряды Национальной гвардии Украины. Мужчина проходил военную службу по контракту в Киеве на должности стрелка, честно и достойно выполняя свой военный долг.

В ночь на 6 июля 2026 года, около 3:00 ночи российская ракета попала в жилой дом в Киеве. Вражеский удар оборвал жизнь Богдана и его невесты Дианы.

"Богдан навсегда останется в памяти родных, друзей, собратьев и всех, кто его знал, как искренний, порядочный, ответственный человек, без колебаний вставший на защиту своего государства. Светлая память Богдану и Диане", – говорится в соболезновании громады.

Напомним, страна-террорист РФ днём 8 июля вновь атаковала Киев с помощью БПЛА. В Деснянском районе, в частности, вражеский дрон упал и взорвался вблизи газораспределительной станции, есть пострадавшие и погибшие.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что многоэтажный дом в Дарницком районе Киева стал целью террористической атаки России в ночь на 6 июля. Ракета уничтожила квартиры на четырех первых этажах, унеся жизни 11 человек, а обломки, разлетевшиеся на десятки метров, повредили автомобили и соседние здания.

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