В Одессе люди перевернули бус ТЦК, произошла стычка с применением дубинок и слезоточивого газа: появился официальный комментарий. Видео

В Одессе произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования (ТЦК) и гражданских мужчин. Возле местного рынка "Седьмой километр" собралась толпа, которая перевернула служебный транспорт работников ТЦК.

По информации издания "Думская" и представителей администрации рынка, происшествие произошло 30 октября около 05:50 утра. Одесский областной ТЦК и СП подтвердил факт группового нападения на своих военнослужащих.

В видео присутствует нецензурная лексика

Детали инцидента

Очевидцы рассказали, что конфликт начался рядом с местом, где обычно дежурят военнослужащие. Сначала между мужчинами началась словесная перепалка. Впоследствии, около 06:40 работники ТЦК вернулись на место уже на трех машинах и ситуация обострилась.

В видео присутствует нецензурная лексика

Между работниками склада и военнослужащими началась драка, в которой приняло участие около 50 мужчин. Перед схваткой представители ТЦК силой задержали одного из мужчин, что вызвало возмущение присутствующих. Толпа перевернула служебный микроавтобус. Двум другим авто удалось быстро покинуть территорию.

Около 07:00 полицейские, прибывшие на место конфликта, начали проверять документы и фиксировать повреждения транспорта. По состоянию на 07:50 на территории находились 5 экпипажей правоохранителей.

В видео присутствует нецензурная лексика

Заявление Одесского областного ТЦК и СП

В ведомстве заявили, что на военнослужащих совершили групповое нападение, во время которого против них применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки. В результате происшествия также поврежден служебный микроавтобус.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям", – говорится в заметке

