УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Одессе люди перевернули бус ТЦК, произошла стычка с применением дубинок и слезоточивого газа: появился официальный комментарий. Видео

Мария Дрофич
Расследование
4 минуты
3,0 т.
В Одессе люди перевернули бус ТЦК, произошла стычка с применением дубинок и слезоточивого газа: появился официальный комментарий. Видео

В Одессе произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования (ТЦК) и гражданских мужчин. Возле местного рынка "Седьмой километр" собралась толпа, которая перевернула служебный транспорт работников ТЦК.

Видео дня

По информации издания "Думская" и представителей администрации рынка, происшествие произошло 30 октября около 05:50 утра. Одесский областной ТЦК и СП подтвердил факт группового нападения на своих военнослужащих.

В Одессе люди перевернули бус ТЦК, произошла стычка с применением дубинок и слезоточивого газа: появился официальный комментарий. Видео

В видео присутствует нецензурная лексика

Детали инцидента

Очевидцы рассказали, что конфликт начался рядом с местом, где обычно дежурят военнослужащие. Сначала между мужчинами началась словесная перепалка. Впоследствии, около 06:40 работники ТЦК вернулись на место уже на трех машинах и ситуация обострилась.

В Одессе люди перевернули бус ТЦК, произошла стычка с применением дубинок и слезоточивого газа: появился официальный комментарий. Видео
В Одессе люди перевернули бус ТЦК, произошла стычка с применением дубинок и слезоточивого газа: появился официальный комментарий. Видео

В видео присутствует нецензурная лексика

Между работниками склада и военнослужащими началась драка, в которой приняло участие около 50 мужчин. Перед схваткой представители ТЦК силой задержали одного из мужчин, что вызвало возмущение присутствующих. Толпа перевернула служебный микроавтобус. Двум другим авто удалось быстро покинуть территорию.

В Одессе люди перевернули бус ТЦК, произошла стычка с применением дубинок и слезоточивого газа: появился официальный комментарий. Видео

Около 07:00 полицейские, прибывшие на место конфликта, начали проверять документы и фиксировать повреждения транспорта. По состоянию на 07:50 на территории находились 5 экпипажей правоохранителей.

В видео присутствует нецензурная лексика

Заявление Одесского областного ТЦК и СП

В ведомстве заявили, что на военнослужащих совершили групповое нападение, во время которого против них применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки. В результате происшествия также поврежден служебный микроавтобус.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям", – говорится в заметке

В Одессе люди перевернули бус ТЦК, произошла стычка с применением дубинок и слезоточивого газа: появился официальный комментарий. Видео

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Хмельницком районе местные жительницы заблокировали машину работников теритриального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 16 октября около 18:30 возле села Стриховцы.

– Вблизи села Плебановка Теребовлянской общины Тернопольского района в пятницу, 17 октября, группа злоумышленников напала на сотрудников местного территориального центра комплектования с целью "отбить" военнообязанного, которого ТЦК отправила в учебный центр воинской части. Нападение произошло на дороге – нападающие намеренно устроили аварию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!