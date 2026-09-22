В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2: что известно
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Во вторник, 22 сентября, произошло землетрясение в Мачуховской общине Полтавского района. Толчки зафиксировали на глубине 3 км, магнитуда подземных колебаний составила 4,2 по шкале Рихтера.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля. Специалисты зарегистрировали сейсмическое явление в 12:49:45 по киевскому времени.
Эпицентр землетрясения находился на территории Мачуховской общины Полтавского района.
Координаты очага подземных толчков составляли 49,57° северной широты и 34,31° восточной долготы.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 км. Согласно классификации, используемой Главным центром специального контроля, это событие отнесли к категории умеренно сильных землетрясений.
Также 28 марта в Полтавской области было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков по шкале Рихтера достигла 3,2.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что у побережья временно оккупированного Севастополя утром 22 июня произошла серия землетрясений. За несколько часов было зафиксировано несколько подземных толчков различной силы, два из которых были ощутимыми.
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