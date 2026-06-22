Намек оккупантам, чтобы они убирались прочь? Крым потрясла серия землетрясений: в сети разразилась волна комментариев

У побережья временно оккупированного Севастополя утром 22 июня произошла серия землетрясений. За несколько часов было зафиксировано несколько подземных толчков различной силы, два из которых были ощутимыми.

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По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, первые толчки произошли в 05:09, а затем повторились в 07:11. Также известно, что землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 33 километрах к юго-юго-западу от Севастополя и в 308 километрах к юго-юго-востоку от Николаева.

В 08:48 центр сообщил об очередном подземном толчке, произошедшем в 10 километрах от Севастополя. Позже, в 09:11, было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,4.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по оперативным данным Крымской сейсмической сети в акватории Чёрного моря утром произошло семь землетрясений. По его словам, два из них были ощутимыми.

Эпицентр одного из землетрясений находился в Чёрном море на расстоянии 8 километров от побережья Крыма на глубине 24 километра. По классификации оно относится к ощутимым землетрясениям.

Реакция сети

В соцсетях украинцы отреагировали на серию землетрясений в Крыму преимущественно с иронией и шутками. Некоторые пользователи предположили, что даже природа якобы намекает оккупантам на необходимость покинуть полуостров. Так, одна из пользовательниц Х написала, что землетрясения в Севастополе являются напоминанием о том, что российским захватчикам "там не место".

"Серия землетрясений всколыхнула Севастополь, магнитуда толчков достигла 3,7 балла. Даже матушка-природа, кажется, стремится напомнить оккупантам, что им там не место!", — написала в Х одна из пользовательниц соцсети.

Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 21 июня заявил, что россиянам, поселившимся в оккупированном Крыму после 2014 года, следует покинуть полуостров, пока Керченский мост остается работоспособным.

Также OBOZ.UA сообщал, что ситуация с поставками топлива в Крым стремительно ухудшается. Из-за отсутствия поставок на полуострове оккупационная администрация Сергея Аксенова отменила продажу бензина даже по QR-кодам, теперь заправиться смогут только транспортные средства оперативных служб.

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