В Полтавской области отец двоих детей уклонился от мобилизации и поплатился: как его наказали

В городе Зеньков Полтавской области суд признал виновным уклоняющегося от мобилизации мужчину. За нарушение закона ему назначено наказание.

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Это уже второй подобный приговор, вынесенный этим судом в течение одной недели. Об этом стало известно из приговора Единого государственного реестра судебных решений, обнародованного 18 ноября 2024 года.

Следует отметить, что осужденный проживает в селе Човно-Федоровка Зиньковской ТГ Полтавской области, он женат, работает и воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Согласно приговору, в июле 2024 года житель Зенькова прошел военно-врачебную комиссию в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По результатам обследования его признали пригодным для службы в десантно-штурмовых войсках.

21 июля 2024 года мужчина должен был явиться для отправления в военную часть, но не выполнил этого действия. Его действия были квалифицированы как уклонение от призыва. Дело рассматривал Зиньковский районный суд. Во время заседания обвиняемый признал свою вину, пояснил, что платит налоги, регулярно донатит на ВСУ и содержит двух малолетних детей.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. В течение этого времени он обязан периодически являться в орган пробации и информировать об изменении места жительства. На обжалование приговора предусмотрено 30 дней с момента его оглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Львовщины выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации. Львовский окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, имеющего вторую группу инвалидности, после того, как военный комиссариат не ответил на три его обращения по поводу отсрочки.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

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