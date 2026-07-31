В Полтавской области мобилизовали мужчину, который был снят с воинского учета: в чём причина

В Полтавской области, в Горишних Плавнях, разгорелся резонанс в связи с мобилизацией мужчины, который был снят с воинского учета. После доставки в центр комплектования он прошел ВЛК, был повторно поставлен на воинский учет и направлен в воинскую часть в соответствии с действующим законодательством.

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О ситуации стало известно во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. В ходе заседания свою позицию озвучили как семья мобилизованного, так и представители Полтавского ОТЦК и СП.

Что заявила мать мобилизованного

По словам матери мужчины, 9 июня 2026 года её сына возле дома задержали сотрудники ТЦК вместе с полицейскими. Она утверждает, что во время задержания к нему применили физическую силу.

Женщина также рассказала, что в приложении "Резерв+" у её сына был военно-учетный документ с отметкой об исключении из воинского учета. Кроме того, у мужчины есть ряд хронических заболеваний, среди которых последствия инсульта, сердечно-сосудистые заболевания и грыжи, которые должны были быть учтены при прохождении военно-врачебной комиссии.

По утверждению матери, в помещении ТЦК мужчину заставили подписать заявление с просьбой поставить его на воинский учет.

Что ответили в ТЦК

Представитель Полтавского ОТЦК и СП сообщил, что после доставки в территориальный центр комплектования мужчина прошел военно-медицинскую комиссию.

По результатам медицинского осмотра ВЛК признала его годным к военной службе. После этого его поставили на воинский учет и мобилизовали в одну из воинских частей.

Сотрудники центра комплектования не влияют на решение военно-медицинской комиссии, а сам мобилизованный не воспользовался правом обжаловать её заключение в установленном законом порядке.

Недавно мужчина обратился в суд и заявил, что его мобилизовали менее чем через сутки после задержания сотрудниками ТЦК по дороге с работы. Суд пришел к выводу, что во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) не была соблюдена обязательная процедура медицинского осмотра, а необходимые исследования не подтверждены документально.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой мужчины призывного возраста могут получить повестку и направление на прохождение военно-медицинской комиссии (ВМК). Часто у граждан при этом возникают вопросы о том, кто обязан пройти ВЛК во время военного положения.

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