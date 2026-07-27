Остановили, когда возвращался с работы: мужчина обратился в суд из-за "мобилизации за сутки". Чем всё закончилось

В Украине мужчина обратился в суд и заявил, что его мобилизовали менее чем через сутки после задержания сотрудниками ТЦК по дороге с работы. Суд пришел к выводу, что во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) не была соблюдена обязательная процедура медицинского осмотра, а необходимые обследования не подтверждены документально.

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В результате заключение ВЛК, приказ о призыве и приказ о зачислении в воинскую часть были отменены, а также было предписано исключить мужчину из списков личного состава. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

С чего всё началось

Как рассказал истец, по дороге с работы его остановили сотрудники ТЦК, после чего менее чем за сутки мобилизовали. Он утверждал, что не получал повестки, не имел направления на ВЛК и не смог пройти полноценное медицинское обследование. В суде мужчина просил отменить заключение ВЛК о годности к службе, приказ о мобилизации и приказ о зачислении в воинскую часть, а также обязать исключить его из списков личного состава.

Со своей стороны представители ТЦК и воинской части возражали против иска. Они настаивали, что мужчина прошел ВЛК, был признан годным к службе, не имел права на отсрочку, а оснований для отмены приказов нет.

Что установил суд

В ходе рассмотрения дела суд выяснил, что перед принятием решения о годности военнообязанного к службе закон требует проведения обязательных лабораторных и инструментальных исследований.

Однако в медицинской карте истца не было сведений о результатах таких обследований, а ответчики не представили доказательств того, что они вообще проводились или что мужчину направляли на них.

Также суд обратил внимание на отсутствие информации о диспансерном учете, подписи истца относительно состояния здоровья и других обязательных документов, что, по мнению суда, свидетельствует о формальном характере медицинского осмотра.

При этом суд подчеркнул, что не оценивает медицинские заключения ВЛК по существу. Его задача заключается в проверке того, была ли соблюдена установленная законом процедура проведения военно-медицинской экспертизы.

Почему суд отменил приказ о мобилизации

В суде также сообщили, что призыв во время мобилизации возможен только после надлежащего медицинского осмотра и законного установления годности к военной службе. Поскольку постановление ВЛК было признано противоправным, суд пришел к выводу, что ответчики не подтвердили законность определения годности истца. В связи с этим приказ о его мобилизации также был отменен.

Кроме того, суд счел необходимым отменить приказ о зачислении в воинскую часть и обязал исключить мужчину из списков личного состава.

Окружной суд также рассмотрел ссылку на постановление Верховного Суда об необратимости процедуры призыва после её осуществления, однако отметил, что оно касалось иных обстоятельств и не является прецедентным для данного дела.

По мнению суда, нарушения во время прохождения ВЛК были настолько существенными, что отмена только заключения ВЛК не обеспечила бы полную защиту прав истца.

Решение суда

"Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправной и отменил справку ВЛК о годности истца к военной службе, признал противоправным и отменил приказ ТЦК в части его призыва на военную службу во время мобилизации, признал противоправным и отменил приказ воинской части о зачислении истца в списки личного состава, а также обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава и всех видов обеспечения", – отмечается в материале.

Вместе с тем суд отказался признавать противоправными действия ТЦК, связанные с проведением медицинского осмотра истца во время прохождения ВЛК.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что жителя Полтавской области наказали за использование поддельного документа об инвалидности жены для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

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