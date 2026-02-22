В Одесской области пограничники спасли детей, которые провалились под тонкий лед. Видео

В селе Граденицы на Кучурганском лимане, что в Одесской области, 21 февраля под лед провалились трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Их вытащили из воды, однако к сожалению, один ребенок погиб.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области. В свою очередь пограничники, которые были привлечены к спасению детей, показали видео с места событий.

Что говорят правоохранители

По предварительным данным, двое парней и девочка пришли к водоему поиграть, вышли на лед и провалились.

Происшествие произошло вблизи базы отдыха, охранники которой пытались достать детей из воды. Впоследствии к спасению присоединились пограничники на катере на воздушной подушке.

Детей удалось спасти, их немедленно госпитализировали. Однако поздно вечером субботы стало известно, что несмотря на усилия медиков, девочка умерла.

В полиции дело квалифицировано как "несчастный случай", полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Что говорят пограничники

Им о чрезвычайном происшествии на лимане сообщил председатель местного сельского совета. На помощь детям немедленно отправился пограничный наряд Белгород-Днестровского отряда на катере с воздушной подушкой.

К тому времени один из подростков самостоятельно выбрался на берег и звал на помощь. До прибытия охранников границы спасти детей пытались местные жители. Через тонкий лед они бросили детям резиновую лодку.

Мальчик смог зацепиться за лодку, а девочка оставалась в ледяной воде.

Прибыв на место, пограничники сразу вытащили детей и доставили на берег, где их уже ожидала бригада скорой.

