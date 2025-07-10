В Одесской области отец троих детей отказался от мобилизации и поплатился: как его наказали

В Одесской области три года тюрьмы получил мужчина, который получил повестку, но отказался от мобилизации. Работникам ТЦК он объяснил уклонение от призыва тем, что является отцом троих детей.

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Об этом говорится в приговоре Ивановского районного суда Одесской области. Как указано в материалах дела, год назад, в июле 2024 года, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к военной службе.

Житель Одесской области получил "боевую" повестку, но не явился в определенные день и место для отправки в воинскую часть.

На суде он признал вину.

Мужчина сказал, что не пришел в ТЦК, потому что имел много дел. Он рассказал, что является отцом троих детей – двух несовершеннолетних и совершеннолетней дочери жены.

Также обвиняемый сказал, что работает кладовщиком (работником склада) и якобы имеет бронь.

Суд установил, что житель Одесской области действительно воспитывает двух несовершеннолетних детей, а также совершеннолетнюю дочь жены.

Он также был забронирован до декабря 2025 года.

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период) и приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, три года тюрьмы получил в житель Полтавщины, который получил боевую повестку и не явился в воинскую часть. В суде он признал вину, однако не раскаялся.

Напомним также, в Киеве разоблачили трех мужчин, которые наладили схему уклонения от мобилизации. За свои "услуги" они просили по 2 тыс. 600 долларов с клиента.

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