В Киеве разоблачили трех 'бизнесменов', которые организовали схему уклонения от мобилизации. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева правоохранители разоблачили трех мужчин, которые, по информации следствия, организовали схему уклонения от призыва. Свои "услуги" они оценили в 2600 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, было установлено, что к существованию "бизнеса" причастны трое жителей Оболони – двое организаторов и посредник. Во время общения с киевлянином, они пообещали ему повлиять на врачей ВВК. Медики не проставили бы отметку о прохождении призывником хирурга по состоянию здоровья, тем самым отсрочив мобилизацию. За это мужчина должен был заплатить 1600 долларов.

"В дальнейшем подозреваемые пообещали военнообязанному посодействовать в получении еще одной повестки на военно-врачебную комиссию с отсрочкой на полтора-два месяца, что даст "клиенту" возможность подготовить документы о непригодности для прохождения военной службы вообще. Стоимость такой "услуги" составляла 1000 долларов", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ОГП разоблачили в Киеве "бизнесменов", которые продавали военным "тыловые" должности. Стоимость услуг составляла от 15 до 25 тысяч долларов США.

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