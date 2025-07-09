На Полтавщине мужчина после повестки не явился для отправки в воинскую часть: как его наказали

На Полтавщине мужчина после получения боевой повестки не явился для отправки в воинскую часть. В суде уклониста признали виновным и назначили наказание в виде трех лет заключения.

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Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Обвиняемый признал свою вину.

Согласно материалам дела, житель села Липянка Карловской ТГ находился на воинском учете и после прохождения медицинской комиссии в больнице был признан годным к службе. 6 марта 2025 года он получил повестку с требованием явиться для отправки в воинскую часть.

Несмотря на это, в пункт сбора не прибыл, не имея на то никаких уважительных причин. При рассмотрении дела в суде обвиняемый полностью признал вину, однако не раскаялся.

Учитывая отсутствие судимостей в прошлом и отсутствие пребывания на учете у психиатра или нарколога, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под ночным домашним арестом с запретом покидать место жительства в период с 22:00 до 6:00.

Апелляционную жалобу можно подать в течение 30 дней с момента провозглашения приговора.

Напомним, в Хмельницкой области военнообязанный уклонился от мобилизации и понес наказание. За игнорирование боевой повестки его приговорили к заключению, сроком на три года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах 39-летний мужчина проигнорировал повестку и не явился в определенное время в пункт сбора без уважительной причины. В итоге его наказали за уклонение от мобилизации во время военного положения.

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