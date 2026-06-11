В Украине запустили новый поезд в популярном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд "Интерсити" в популярную среди туристов Одессу – из Днепра. Первое отправление поезда запланировано на 28 июня. Поезд получил номер 753/754. Билеты на него уже продают, и в 1 класс на рейс из Днепра они стоят 1 446 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд Интерсити, который соединит Днепр и Одессу.

Кроме того, отмечается, с 27 июня начнет курсирование новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" – №765/766. Он будет ходить между Киевом и Одессой.

Помимо этого, подчеркивается, увеличивается периодичность курсирования скоростных поездов №763/764 Киев – Одесса и №748/747 Киев – Тернополь. Теперь вместо 3 раз в неделю они будут ходить 6.

Расписание новых поездов

№753/754 Днепр – Одесса.

28 июня поезд отправится из Одессы в 7:20. Прибытие в Днепр – 15:00.

Отправление из Днепра – в 23:18. Прибытие в Одессу – 21:20.

№765/766 Киев – Одесса.

27 июня поезд отправится из Одессы в 7:07. Прибытие в Киев – 15:52.

Отправление из Киева – в 13:40. Прибытие в Одессу – 28 июня в 6:33.

Сколько стоят билеты на новые поезда

№753/754 Днепр – Одесса.

На рейс 28 июня из Днепра билеты в вагоны 1 класса стоят 1 446 грн. Во 2-й класс – 501 грн.

№765/766 Киев – Одесса.

На рейс 27 июня из Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Цена – 1 270 и 437 грн соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов. Оно вступит в силу уже 28 июня.

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