Вышел слизать соль: в Чернобыльской зоне на дороге заметили благородное животное. Видео

В Чернобыльской зоне специалисты стали свидетелями редкой сцены. На трассу вышел лось, вероятно для того, чтобы слизать соль, которой посыпают дорогу.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Животное внесено в Красную книгу нашего государства.

Встреча на трассе

"Во время следования на съемку на территории Чернобыльской зоны отчуждения было зафиксировано появление дикого лося, который вышел на заснеженную автомобильную трассу. Животное остановилось возле проезжей части, вероятно, с целью потребления соли, которой обрабатывают дорожное покрытие для предотвращения гололеда", – говорится в сообщении.

На опубликованном ГАЗО видео можно увидеть, как величественное животное стоит посреди дороги на коленях и слизывает что-то на снегу.

Как отметили в пресс-службе Агентства, такие случаи не являются единичными для зимнего периода. Соль и минеральные примеси на дорогах привлекают диких копытных, в частности лосей и оленей, которые испытывают недостаток микроэлементов в естественной среде. В то же время появление крупных животных вблизи дорог требует повышенной внимательности со стороны водителей и персонала, работающего в Зоне.

"Зафиксированная сцена является наглядным примером уникального сосуществования техногенной среды и дикой природы. За десятилетия ограниченной хозяйственной деятельности территория Зоны отчуждения превратилась в важный очаг биоразнообразия, где дикие животные свободно используют пространство, созданное человеком, адаптируясь к его особенностям", – добавили в пресс-службе.

Лось (Alces) – род млекопитающих, крупнейший представитель семейства оленевых. Современных лосей делят на два вида — лось обыкновенный и лось американский (иногда второй не выделяют). Первый встречается в нашей стране, где его численность резко сократилась, поэтому 9 ноября 2017 лося внесли в Красную книгу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне специалисты спасли самца оленя благородного, который попал в ловушку. Лесной красавец запутался рогами в сетке и не мог освободиться самостоятельно.

ТТолько проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!