В Индии поезд сбил семерых слонов: машинист не заметил стада животных. Видео

В округе Ходжай, индийского штата Ассам произошел инцидент с участием стада слонов. Машинист пассажирского поезда врезался в животных, в результате чего семь млекопитающих погибли.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что среди погибших и пострадавших были слонята.

Что произошло в Индии

В Северо-восточной пограничной железной дороге Индии проинформировали журналистов, что утром в субботу, 20 декабря, машинист пассажирского поезда заметил на пути стадо из десятков азиатских слонов и применил экстренное торможение, но некоторые животные все же были сбиты.

Отмечается, что также один слоненок получил травмы в результате инцидента. На месте работают ветеринары и рейнджеры.

Также пять вагонов поезда сошли с рельсов после столкновения. Среди пассажиров и персонала поезда, который направлялся в Дели, пострадавших нет.

Втечение дня в этом районе сообщалось об отмене поездов и изменении движения маршрутов.

