В неволе более семи лет: из российского плена вернули трех гражданских врачей. Фото

В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. На этот раз было возвращено домой много наших гражданских. В частности, трое врачей.

Об этом сообщила заместитель Офиса президента Украины Ирины Верещук. Она добавила, что медицинские работники находились в неволе более семи лет.

"Также в сегодняшних планах – посещение госпиталей в Винницкой области. Среди них – центр реабилитации и реинтеграции освобожденных из плена. И именно во время посещения этого заведения поступила радостная новость — очередной обмен пленными! Особенность этого обмена – мы вернули много гражданских украинцев", – говорится в сообщении Верещук.

Она добавила, что в Украине очень переживали за трех врачей, которые находились в плену по 7–8 лет: Игоря Кирьяненко, Игоря Назаренко и Юрия Шаповалова.

"Теперь все позади. Они дома. Это победы, которые вдохновляют бороться дальше. Пока не вернем домой всех", – резюмировала Верещук радостную весть.

Ранее сообщалось, что в результате обмена пленными 14 августа из российской неволи вернулся Богдан Ковальчук из оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Оккупанты схватили парня в 2016 году на блокпосту, когда ему было всего 17 лет, обвинив в "работе на СБУ".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа Украина и РФ провели 67-й обмен пленными. Сейчас удалось вернуть 84 человека – военные и гражданские. Некоторые из освобожденных украинцев находились в неволе еще с 2014 года. По словам президента Владимира Зеленского, почти всем нужна медицинская помощь и "значительная реабилитация".

