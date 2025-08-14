Почти всем нужна медицинская помощь и реабилитация: состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Фото и видео

В четверг, 14 августа, между Украиной и страной-агрессором Россией состоялся 67-й обмен пленными. Домой вернулись 84 человека – военные и гражданские. Некоторые находились в российской неволе еще с 2014 года.

"Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация", – сообщил президент Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

Некоторые пробыли в неволе с 2014 года

По словам президента, среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.

В Украину, в частности, вернулись защитники Мариуполя.

"Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных", – заявил глава государства.

Зеленский выразил благодарность командам Координационного штаба, ГУР, Офиса президента, спецслужб, "кто работает ради возвращения наших людей", а также отдельно ОАЭ "за помощь в этом обмене".

"А главное, спасибо нашим воинам, которые еженедельно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. Храбрость и эффективность наших подразделений на передовой – это в том числе и возможность возвращать наших людей домой. Будут еще обмены", – заявил президент.

Кто вернулся из плена 14 августа

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) назвали нынешний обмен особенным, ведь некоторые из освобожденных украинцев провели в плену 11 лет.

"Сегодня состоялся 67-й обмен пленными. В результате переговорного процесса Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины, из российской неволи освобождены 33 военных и 51 гражданский украинец", – говорится в сообщении штаба.

В КШППВ объяснили, что особенность обмена в том, что сейчас удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения РФ и незаконно осуждены на длительные сроки – от десяти до 18 лет.

Один из таких украинцев пробыл в неволе 4013 дней – он был схвачен в Донецкой области еще в 2014 году.

Также домой вернулись украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы.

Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них – учитель начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

Кроме того, среди освобожденных гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году, когда ему было всего 18.

Домой возвращаются и защитники из гарнизона Мариуполя, воины ВМС ВСУ и Государственной пограничной службы.

В частности, из неволи удалось освободить десять офицеров.

В ГПСУ рассказали, что домой возвращается полковник, пограничник мариупольского гарнизона, которого долгое время оккупанты удерживали в Еленовке.

Он защищал Украину еще с 2014 года, был ранен, но снова стал в строй.

"Пограничник выстоял несмотря ни на что. И вернулся с честью", – заявил руководитель МВД Игорь Клименко.

Также освобождены две пары родных братьев, которых Россия удерживала с марта и апреля 2022 года.

Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность, рассказали в КШППВ.

Самому молодому освобожденному – 26 лет, самому старшему – 74 года, из которых семь последних лет (с 2018 года) он находился в тюрьме в РФ.

Освобожденные украинцы пройдут медицинский осмотр, получат лечение и получат все необходимое на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в РФ, добавили в Координационном штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа Зеленский анонсировал новый этап обмена военнопленными с Россией. По его словам, стороны договорились обменять 1200 на 1200 человек.

