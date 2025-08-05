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В некоторых областях Украины усилится жара, но есть нюанс: синоптик уточнила прогноз на среду. Карта

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
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В некоторых областях Украины усилится жара, но есть нюанс: синоптик уточнила прогноз на среду. Карта

В среду, 6 августа, жара в Украине усилится. Особенно жарко будет на юге и на востоке нашего государства, где столбики термометров поднимутся выше +30, а кое-где – могут достичь +37.

Видео дня

На остальной территории Украины будет несколько прохладнее, а на западе, севере и частично – в центре даже ожидаются дожди. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода в среду, 6 августа

Диденко прогнозирует в среду дальнейшее усиление жары в Украине. Особенно изнемогать от высоких температур, согласно ее прогнозу, будут в южных регионах нашего государства, где в течение дня воздух может прогреться до +33...+37 градусов.

В восточных областях ожидается днем до +29...+33 градусов, в центре страны – около +28...+33, а в Винницкой области – до +24...+26.

В северных регионах Диденко прогнозирует днем около +25...+28. Свежее же будет на западе, там ожидается до +21...+25 градусов.

При этом атмосферный фронт принесет в среду грозовые дожди на запад, север Украины, а также на Виннитчину, часть Полтавщины и Черкасщины.

Остальная территория Украины – без осадков.

Киеве завтра, 6-го августа, ожидается дождь с грозой, при грозе может сильно лить, рвануть шквалистый ветер и град. Температура воздуха в столице до +26 градусов. После прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов", – резюмировала синоптик.

В некоторых областях Украины усилится жара, но есть нюанс: синоптик уточнила прогноз на среду. Карта

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа. Она, считают метеорологи, принесет дожди на значительную территорию нашего государства.

Также сообщалось, что в целом в августе температура ожидается выше нормы.

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