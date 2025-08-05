В некоторых областях Украины усилится жара, но есть нюанс: синоптик уточнила прогноз на среду. Карта

В среду, 6 августа, жара в Украине усилится. Особенно жарко будет на юге и на востоке нашего государства, где столбики термометров поднимутся выше +30, а кое-где – могут достичь +37.

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На остальной территории Украины будет несколько прохладнее, а на западе, севере и частично – в центре даже ожидаются дожди. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода в среду, 6 августа

Диденко прогнозирует в среду дальнейшее усиление жары в Украине. Особенно изнемогать от высоких температур, согласно ее прогнозу, будут в южных регионах нашего государства, где в течение дня воздух может прогреться до +33...+37 градусов.

В восточных областях ожидается днем до +29...+33 градусов, в центре страны – около +28...+33, а в Винницкой области – до +24...+26.

В северных регионах Диденко прогнозирует днем около +25...+28. Свежее же будет на западе, там ожидается до +21...+25 градусов.

При этом атмосферный фронт принесет в среду грозовые дожди на запад, север Украины, а также на Виннитчину, часть Полтавщины и Черкасщины.

Остальная территория Украины – без осадков.

"В Киеве завтра, 6-го августа, ожидается дождь с грозой, при грозе может сильно лить, рвануть шквалистый ветер и град. Температура воздуха в столице до +26 градусов. После прохождения атмосферного фронта температура воздуха снизится на несколько градусов", – резюмировала синоптик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа. Она, считают метеорологи, принесет дожди на значительную территорию нашего государства.

Также сообщалось, что в целом в августе температура ожидается выше нормы.

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