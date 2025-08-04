Дожди с грозами не отступают: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа

В течение этой рабочей недели, 5-8 августа, на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться на восток и вызовет колебания давления и влажности. Однако осадки из-за него ожидаются не во всех регионах.

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Температура воздуха в областях не претерпит ощутимых изменений. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Также синоптики объявили предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине на три следующих дня.

Вторник, 5 августа

На небе ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков. Лишь в Карпатах небольшой дождь, ночью и утром местами туман; температура ночью там 8-13 градусов, днем 18-23 тепла.

Ветер по Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной части ночью 18-23 градуса, днем 30-34 тепла. На остальной территории страны ночью 14-19 по Цельсию, днем 24-29 тепла.

5 августа атмосферное давление будет расти, поэтому спокойную погоду без осадков будет обусловливать поле повышенного давления, отметили в Укргидрометцентре.

Среда, 6 августа

6 августа через Украину с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт, который вызовет колебания давления и влажности, но отметится очень разной активностью по территории страны.

Именно поэтому он не везде обусловит кратковременные дожди, местами грозы, а лишь в западных, Винницкой, днем и в большинстве северных и центральных областей.

В среду местами будет сильная жара 35-37 градусов, днем по стране в среднем будет 24-29 тепла, а в западных областях – 20-25 градусов. Ночью столбики термометров покажут 14-19 градусов, на юге до +23.

Четверг, 7 августа

7 августа влияние атмосферного фронта будет ощущаться ночью в северных и центральных, днем в восточных областях.

Температура ночью составит 11-16 градусов, днем 22-27 тепла. На юге и юго-востоке страны будет теплее – ночью 16-21 градус, днем 28-33 по Цельсию.

Пятница, 8 августа

Осадков в этот день предварительно не ожидается. Сильная жара спадет даже на юго-востоке, особенно это будет ощутимо ночью.

На западе, севере и в центре ночью будет 13-17 градусов, на юге и востоке – 14-19 выше нуля. Днем столбики термометров по стране покажут 23-29 градусов, на юге и востоке – до +31.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа в Украине будут сохраняться высокие температурные показатели местами до +34 градусов. Грозовые дожди ожидаются в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко – по ее словам, осадков должно стать больше уже с 6 августа.

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