В Минцифре прокомментировали снижение скорости интернета в Украине на фоне ажиотажа вокруг STALKER 2: Heart of Chornobyl

20 ноября 2024 г. в Украине наблюдалось временное снижение скорости интернета, что стало следствием массовой загрузки долгожданной игры STALKER 2: Heart of Chornobyl. Вес игры составляет 150 гигабайт, и большой спрос на нее привел к перегрузке международных магистральных каналов, что вызвало замедление передачи данных в сети.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Международные каналы трафика, обеспечивающие передачу данных между странами, обладают ограниченной емкостью, достаточной для обычного ежедневного использования.

Однако объем данных, передаваемых через эти каналы, измеряется в сотнях терабайтов в секунду и каждый интернет-провайдер покупает доступ к международному трафику, учитывая потребности своих абонентов с небольшим запасом (10-50%).

"Оказалось, что этого запаса для повышенного спроса недостаточно и скорость передачи данных упала до минимума, кое-где до нуля. Чтобы этого не повторилось, в будущем стоит провайдерам увеличить емкость международных каналов", – отметили в Минцифре.

Согласно данным Минцифры, после пиковой нагрузки, которая наблюдалась с 18:00 до 21:00, ситуация стабилизировалась после 22:30. Однако рост потребления данных на 35%, по сравнению с обычными днями, выявил слабые места инфраструктуры интернет-поставщиков, что нужно учитывать в будущем.

В случае проблем с подключением к Интернету пользователям рекомендуется обращаться к своему оператору для решения проблемы. Если оператор не реагирует на запросы, можно подать жалобу в Национальную комиссию по регулированию связи и информатизации (НКЭК).

В Минцифре советуют обсудить с провайдером возможность обновления пакета доступа к интернету и повышения скорости соединения, например со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. Это позволит скачивать тяжелые файлы, такие как игры, без значительной потери скорости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что STALKER 2: Сердце Чернобыля имел поразительный старт на платформе Steam. По данным SteamDB, на момент запуска проект в Steam одновременно играло более 113 тысяч человек, что стало одним из самых больших результатов среди современных релизов.

А критики уже опубликовали рецензии, в которых назвали STALKER "жестоким и неумолимым".

Также OBOZ.UA отмечал, что в STALKER 2 можно играть по подписке в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

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