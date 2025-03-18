В Минобороны рассказали, как начать службу по "Контракту 18-24": алгоритм

С февраля Министерство обороны Украины ввело инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в Силах обороны. Контракт продлится один год.

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В Минобороны разъяснили, как работает этот алгоритм и как украинцы могут присоединиться к проекту. При этом рекрутам предоставляется финансовое вознаграждение, кроме зарплаты и дополнительных выплат.

Как подать заявление на службу

Чтобы заключить контракт, необходимо обратиться в центры рекрутинга или рекрутинговые подразделения воинских частей. Подать заявление можно как в бумажной, так и в электронной форме – через приложение "Резерв+" или на платформе 18-24.army.gov.ua.

В заявлении нужно указать:

персональные данные (ФИО, дату рождения и т.п.);

желаемую воинскую часть и должность;

место прохождения медицинского осмотра;

контактные данные (номер телефона, электронная почта).

Что происходит после подачи заявки

После посылки заявления с кандидатом связывается рекрутер для проведения собеседования. Решение о принятии принимается в течение трех рабочих дней, после чего кандидата либо приглашают на следующий этап, либо посылают отказ с объяснением причин.

Если решение положительное, кандидат получает список необходимых документов и проходит профессионально-психологический отбор и медицинское освидетельствование (ВЛК).

Прохождение ВЛК

Кандидаты на "Контракт 18-24" имеют право проходить медицинское освидетельствование вне очереди в военно-врачебных комиссиях при ТЦК или в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. Все необходимые медицинские справки в государственных учреждениях выдаются бесплатно, а место и дату медосмотра кандидат может выбирать самостоятельно.

Подробнее о прохождении ВЛК можно прочитать здесь.

Заключение контракта

После определения пригодности кандидат подписывает контракт на год. Обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее шести месяцев в течение контракта.

Контракт заключается для таких специальностей и штатных должностей:

ВОС 100 – стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

ВОС 102, ВОС 103 – помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

ВОС 106 – разведчик, старший разведчик.

После подписания командир соответствующим приказом назначает военнослужащего на должность и оформляет все необходимые документы, относя его к списку конкретной воинской части с постановкой на все виды обеспечения.

Командир в/ч в течение 3 рабочих дней должен проинформировать руководителя ТЦК и СП, где гражданин состоит на военном учете, а также работодателя о том, что кандидат принят для прохождения военной службы.

Финансовое обеспечение

В течение пяти рабочих дней после подписания контракта выплачивается первая часть вознаграждения – 200 000 грн. Ее выплачивает военная часть.

Вторая выплата – 300 000 грн – начисляется после прохождения обучения и начала выполнения боевых заданий.

Во время службы военнослужащий также получает ежемесячное денежное довольствие по должности и дополнительные выплаты предусмотренные за непосредственное участие в боевых действиях.

После завершения контракта военнослужащий получает последнюю часть выплат – 500 000 грн.

Подготовка перед отправкой и служба

Перед отправкой в зону боевых действий рекрут проходит специальную подготовку, включающую:

45-дневный базовый военный курс;

14-дневное обучение по специальности;

14-дневная адаптация в воинской части.

В зону боевых действий военнослужащих отправляют только после завершения всех этапов усиленной подготовки. Подробнее о подготовке по данному виду контракта читайте здесь.

После прохождения подготовки рекрут привлекается для выполнения боевых (специальных) задач, о чем объявляется отдельным приказом командира воинской части.

Что после завершения контракта

После окончания службы военнослужащий получает приказ об исключении из списков личного состава. Он имеет право на участие в государственной программе льготного жилья с нулевой ипотечной ставкой. Также военный сможет уезжать за границу без ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Украине работает 49 рекрутинговых центров Вооруженных сил Украины, включая один онлайн-центр. Туда уже обратилось 45 657 человек, в том числе 1 086 – только за последнюю неделю.

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