В Минобороны рассказали, сколько украинцев обратились в центры рекрутинга и какая часть женщин

В настоящее время в Украине работает 49 рекрутинговых центров Вооруженных сил Украины, включая один онлайн-центр. Туда уже обратилось 45 657 человек, в том числе 1 086 – только за последнюю неделю.

Видео дня

Из общего количества обращений 9379 кандидатов уже начали процесс оформления на военную службу, а за прошедшую неделю таких было 216. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Общее количество обращений в центры рекрутинга украинской армии достигло 45 657. В частности, за предыдущую неделю обратилось 1 086 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины составляют 21% от общего числа обращающихся в центры. Самый высокий процент женщин-кандидатов зафиксирован в Черновицкой (44%), Хмельницкой (39%) и Винницкой (38%) областях.

В центры рекрутинга наиболее активно обращаются жители Киева, а также Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Запорожской областей.

Центры размещены в зданиях ЦНАП, где специалисты предоставляют консультации и помогают с процессом оформления. При этом мобилизационные мероприятия и вручение повесток в этих помещениях не производятся.

Проект рекрутинговых центров инициирован Минобороны для создания прозрачной системы привлечения граждан в ряды ВСУ. Здесь можно получить информацию о вакансиях, условиях службы, конкретном подразделении, обучении и иметь поддержку на всех этапах отбора.

Первый рекрутинговый центр был открыт 12 февраля 2024 во Львове. Уже с марта аналогичные проекты начали появляться в других городах Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля командиры Сил беспилотных систем и 414 бригады объявили о наборе бойцов. Отмечается, что это будет пять вновь полков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!