В Минобороны объявили новый состав Общественного антикоррупционного совета: кто победил в голосовании

В состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины было избрано 15 из 40 претендентов. Результаты общенационального онлайн-голосования (оно проходило 7 января с 9:00 до 21:00) подтвердила 13 января Комиссия по обеспечению проведения конкурса.

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Деталями поделилась пресс-служба на сайте МО. Согласно пункту 17 Положения об Общественном антикоррупционном совете, Комиссия решила считать избранными таких кандидатов:

1. Гудыменко Юрий Владимирович ("Ветеранська сокира") – 65 222 голоса;

2. Николаенко Татьяна Владимировна (Независимая антикоррупционная комиссия) – 43 515;

3. Шуба Анастасия Вадимовна ("Антикорупційна сокира") – 40 281;

4. Соловьев Никита Александрович ("Антикорупційна сокира") – 39 860;

5. Штанков Никита Владимирович ("Ветеранська сокира") – 39 724;

6. Брит Ореста Павловна (БОН) – 39 285;

7. Нишпорка Елена Ивановна ("Антикорупційна сокира") – 39 231;

8. Чернов Олег Валерьевич (Украинское юридическое общество) – 37 829;

9. Костецкий Максим Юрьевич (Независимая антикоррупционная комиссия) – 37683;

10. Бищук Виктор Павлович (Украинское юридическое общество) – 37 612;

11. Трегуб Елена Николаевна (Независимая антикоррупционная комиссия) – 37 480;

12. Даценко Екатерина Андреевна (Центр общественного контроля) – 34 635;

13. Микитюк Антон Сергеевич (Центр общественного контроля) – 33 454;

14. Масюк Виталий Владимирович (Украинское юридическое общество) – 32 948;

15. Прудковских Виктор Вячеславович (Центр общественного контроля) – 32136.

"Во время онлайн-выборов технических вмешательств, которые могли бы существенно повлиять на их результаты, не зафиксировано... Каждый участник рейтингового интернет-голосования может найти и проверить, как засчитан собственный голос (без разглашения его персональных данных), а также посчитать общее количество голосов за каждого кандидата", – заявили в Комиссии.

В период голосования на систему была осуществлена DDoS-атака, но специалисты успешно ее преодолели.

В выборах приняли участие 101 215 украинцев – это рекордная активность. Она почти в 2,5 раза превышает показатели предыдущих выборов 2023 года, когда проголосовало около 41 000 граждан.

Какие шаги произойдут дальше

После официального обнародования результатов и утверждения состава Совета будет назначено его первое заседание. Там простым большинством голосов присутствующих будет избрано:

– председателя Антикоррупционного совета;

– заместителя;

– секретаря.

Председатель, его заместитель, секретарь и другие члены будут работать на общественных началах. У членов Совета нет удостоверений или других специальных документов, удостоверяющих членство в Антикоррупционном совете.

Члены Антикоррупционного совета осуществляют свои полномочия лично и не вправе делегировать полномочия по участию в заседаниях и голосование другим лицам.

"В случае невозможности участия члена Совета на заседании он имеет право высказать свою позицию в письменной форме (электронном документе), которая объявляется председателем Антикоррупционного совета на заседании перед голосованием", – пояснили в МО.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 января президент Владимир Зеленский анонсировал назначение нового начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного. На эту должность претендуют пять профессиональных военных.

– Нового руководителя академии будут выбирать украинские военнослужащие в приложении Армия+. Опрос продлится до 17 января включительно.

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