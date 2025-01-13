В Минобороны объявили новый состав Общественного антикоррупционного совета: кто победил в голосовании
В состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины было избрано 15 из 40 претендентов. Результаты общенационального онлайн-голосования (оно проходило 7 января с 9:00 до 21:00) подтвердила 13 января Комиссия по обеспечению проведения конкурса.
Деталями поделилась пресс-служба на сайте МО. Согласно пункту 17 Положения об Общественном антикоррупционном совете, Комиссия решила считать избранными таких кандидатов:
1. Гудыменко Юрий Владимирович ("Ветеранська сокира") – 65 222 голоса;
2. Николаенко Татьяна Владимировна (Независимая антикоррупционная комиссия) – 43 515;
3. Шуба Анастасия Вадимовна ("Антикорупційна сокира") – 40 281;
4. Соловьев Никита Александрович ("Антикорупційна сокира") – 39 860;
5. Штанков Никита Владимирович ("Ветеранська сокира") – 39 724;
6. Брит Ореста Павловна (БОН) – 39 285;
7. Нишпорка Елена Ивановна ("Антикорупційна сокира") – 39 231;
8. Чернов Олег Валерьевич (Украинское юридическое общество) – 37 829;
9. Костецкий Максим Юрьевич (Независимая антикоррупционная комиссия) – 37683;
10. Бищук Виктор Павлович (Украинское юридическое общество) – 37 612;
11. Трегуб Елена Николаевна (Независимая антикоррупционная комиссия) – 37 480;
12. Даценко Екатерина Андреевна (Центр общественного контроля) – 34 635;
13. Микитюк Антон Сергеевич (Центр общественного контроля) – 33 454;
14. Масюк Виталий Владимирович (Украинское юридическое общество) – 32 948;
15. Прудковских Виктор Вячеславович (Центр общественного контроля) – 32136.
"Во время онлайн-выборов технических вмешательств, которые могли бы существенно повлиять на их результаты, не зафиксировано... Каждый участник рейтингового интернет-голосования может найти и проверить, как засчитан собственный голос (без разглашения его персональных данных), а также посчитать общее количество голосов за каждого кандидата", – заявили в Комиссии.
В период голосования на систему была осуществлена DDoS-атака, но специалисты успешно ее преодолели.
В выборах приняли участие 101 215 украинцев – это рекордная активность. Она почти в 2,5 раза превышает показатели предыдущих выборов 2023 года, когда проголосовало около 41 000 граждан.
Какие шаги произойдут дальше
После официального обнародования результатов и утверждения состава Совета будет назначено его первое заседание. Там простым большинством голосов присутствующих будет избрано:
– председателя Антикоррупционного совета;
– заместителя;
– секретаря.
Председатель, его заместитель, секретарь и другие члены будут работать на общественных началах. У членов Совета нет удостоверений или других специальных документов, удостоверяющих членство в Антикоррупционном совете.
Члены Антикоррупционного совета осуществляют свои полномочия лично и не вправе делегировать полномочия по участию в заседаниях и голосование другим лицам.
"В случае невозможности участия члена Совета на заседании он имеет право высказать свою позицию в письменной форме (электронном документе), которая объявляется председателем Антикоррупционного совета на заседании перед голосованием", – пояснили в МО.
Как писал OBOZ.UA:
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