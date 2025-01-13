В Национальной академии сухопутных войск будет новый начальник: Зеленский сказал, кто претендует на должность

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовится назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. На эту должность претендуют пять профессиональных военных.

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Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 13 января, в своих соцсетях. Кандидатуры на нового руководителя Нацакадемии представили Главком Сырский и командующий Сухопутными войсками Драпатий.

Верховный главнокомандующий отметил, что заслушал доклады по ситуации на фронте, а также обсудили некоторые кадровые вопросы.

"Готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком Сырский и командующий Сухопутными войсками Драпатий представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известные в армии", — отметил Зеленский.

По его словам, нового руководителя академии будут выбирать военнослужащие в приложении Армия+. Опрос продлится до 17 января включительно.

Президент также призвал военных присоединиться к голосованию, ведь в приложении стартовал опрос относительно изменений в академии.

"По итогам опроса будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря Министерство обороны Украины уволило с должности начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Это произошло после того, как министр обороны Рустем Умеров доложил президенту Зеленскому о результатах аудита по поводу деятельности академии.

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