В Национальной академии сухопутных войск будет новый начальник: Зеленский сказал, кто претендует на должность
Президент Владимир Зеленский заявил, что готовится назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. На эту должность претендуют пять профессиональных военных.
Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 13 января, в своих соцсетях. Кандидатуры на нового руководителя Нацакадемии представили Главком Сырский и командующий Сухопутными войсками Драпатий.
Верховный главнокомандующий отметил, что заслушал доклады по ситуации на фронте, а также обсудили некоторые кадровые вопросы.
"Готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком Сырский и командующий Сухопутными войсками Драпатий представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известные в армии", — отметил Зеленский.
По его словам, нового руководителя академии будут выбирать военнослужащие в приложении Армия+. Опрос продлится до 17 января включительно.
Президент также призвал военных присоединиться к голосованию, ведь в приложении стартовал опрос относительно изменений в академии.
"По итогам опроса будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря Министерство обороны Украины уволило с должности начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Это произошло после того, как министр обороны Рустем Умеров доложил президенту Зеленскому о результатах аудита по поводу деятельности академии.
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