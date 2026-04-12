В Луцке подростки напали на военнослужащих ТЦК

В Луцке группа несовершеннолетних атаковала сотрудников Территориального центра комплектации во время проведения работниками ТЦК мероприятий по оповещению военнообязанных. Теперь нападающих разыскивает Нацполиция.

Нападение на работников Центра состоялся во второй половине дня 11 апреля, на ул. Леси Украинки. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

Подробности инцидента

Нападению предшествовало задержание двух граждан призывного возраста. Очевидно, подростки пытались "отбить" одного из них.

"Около 15:10, позади здания ЦНАП, во время проведения мероприятий оповещения военнообязанных, военнослужащими ТЦК и СП было обнаружено двух граждан призывного возраста. Один из них предоставил документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва. Другой на законное требование предъявить военно-учетные документы не отреагировал, пытался избежать общения и пытался убежать", – рассказали в ТЦК.

Именно когда второй гражданин пытался убежать, "группа малолетних лиц подбежала к военнослужащим", и попыталась "помешать выполнению служебных обязанностей".

Причем подростки "прибегалик физическому воздействию, нанося удары" работникам ТЦК.

Что показательно – лицо, которое пытались "отбить" несовершеннолетние, является жителем Винницы, "годен к военной службе и подлежит призыву по мобилизации". Поэтому его доставили в ТЦК для актуализации военно-учетных данных и прохождения ВВК.

Нападения на ТЦК

А несовершеннолетних нападавших на группу оповещения теперь "разыскивают правоохранительные органы, которые непосредственно дадут правовую оценку их действиям", отметили в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине официально зарегистрировано более 600 случаев сопротивления работникам ТЦК. Причем трое из них погибли в результате таких столкновений.

Только за последнюю неделю в Украине произошло три случая нападения работников ТЦК, которые закончилисьфатальными последствиями.

Так, во Львове 2 апреля в результате ножевого ранения в шею умер 52-летний работник ТЦК – на мужчину напали на улице Патона, нападавший скрылся с места происшествия, но через несколько часов его задержали. Злоумышленником оказался работник львовской таможни.

