Трое погибли: в полиции раскрыли, сколько нападений на представителей ТЦК было совершено с начала большой войны

Начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине официально зарегистрировано более 600 случаев сопротивления работникам ТЦК СП. Трое военкомов погибли в результате столкновений.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины. Заявление правоохранителей приводит "Интерфакс-Украина".

"С начала военного состояния по состоянию на 5 апреля 2026 года полицией задокументировано 611 фактов сопротивления (нападения) работникам ТЦК и СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Три военнослужащих ТЦК и СП погибли", – говорится в сообщении.

Где нападали на ТЦК СП

По информации правоохранителей, больше всего нападений на работников ТЦК зафиксировано в Харьковской области (68), в Киеве – 53 факта и в Днепропетровской области, где правоохранители регистрировали 44 таких случая.

Кроме того, по данным правоохранителей, подобные факты регистрировали на Волыни (38), Львовской (37), Одесской (36), Черниговской (33) и в ряде других украинских регионов.

Число таких правонарушений, как уточнили полицейские, постепенно росло. Таким образом, официальные данные выглядят так:

2022 год – пять нападений ;

; 2023 год – 38 нападений ;

; 2024 год – 118 нападений ;

; 2025 год – 341 нападение ;

; 2026 год – более сотни.

Заметим, что только за последнюю неделю в Украине произошло три случая нападения работников ТЦК, которые закончились фатальными последствиями.

Так, во Львове 2 апреля в результате ножевого ранения в шею умер 52-летний работник ТЦК СП. На мужчину напали на улице Патона, нападавший скрылся с места происшествия, но через несколько часов его задержали, злоумышленником оказался работник львовской таможни.

Напомним, 4 апреля в Виннице мужчина с ножом напал на двух военкомов. В результате столкновения,один из них погиб, другой был госпитализирован в больницу. 6 апреля, в Харькове также произошло нападение на работников ТЦК, нападавшего задержали полицейские.

Как сообщал OBOZ.UA, в ужгородском районном ТЦК СП обнаружили многочисленные нарушения. Речь идет о случаях длительного содержания людей без оснований, ненадлежащих условиях пребывания и игнорировании состояния здоровья граждан.

