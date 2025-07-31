В Крыму возрос спрос на украинские документы: правозащитник назвал причины

В оккупированном Россией Крыму резко возрос спрос на услуги посредников для получения и обновления украинских документов. Это произошло на фоне продолжающейся войны и ограниченных возможностей для выезда на подконтрольную Украине территорию.

Видео дня

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" на условиях анонимности сообщил один из крымских правозащитников. Он отметил, что услуги таких посредников стоят недешево, однако многие крымчане вынуждены прибегать к ним из‑за невозможности лично обратиться в украинские госучреждения.

"К огромному сожалению, война затянулась, многие крымчане ждали, когда сами смогут поехать на подконтрольную Киеву территорию и решить эти вопросы, которые накопились у многих. Теперь у множества людей появилась потребность в посредниках в решении этих вопросов, а коль есть спрос, то появилось и предложение", – сказал правозащитник.

Доски объявлений в Крыму забиты подобной рекламой. Прибегая к посредническим услугам по получению и обновлению украинских документов, главное не попасть на мошенников, предупредил правозащитник. Также стоит остерегаться сотрудников российских спецслужб, которые также притворяются посредниками и преследуют свои интересы.

Правозащитник добавил, что массовый интерес к получению украинских документов также свидетельствует о сохранении стойкой проукраинской ориентации среди жителей полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма. В результате уничтожены все данные на "правительственных" серверах оккупантов, получен доступ к секретным данным по военным объектам и логистическим маршрутам снабжения вражеских войск на территории украинского полуострова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!