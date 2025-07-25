Киберспециалисты ГУР нанесли 'удар' по оккупационным властям Крыма: уничтожены все данные на 'правительственных' серверах

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма. В результате уничтожены все данные на "правительственных" серверах оккупантов, получен доступ к секретным данным по военным объектам и логистическим маршрутам снабжения вражеских войск на территории украинского полуострова.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. Как отмечается, в результате успешной спецоперации киберспециалисты ГУР получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей украинского полуострова.

Детали киберудара

Как сообщил собеседник OBOZ.UA в украинской разведке, масштабная операция длилась несколько дней.

Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму.

Пока оккупанты выясняли причину "падения" правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти.

В результате получен доступ к таким цифровым ресурсам, как система электронного документооборота "Диалог", Система электронного документооборота "СЭД", "Дело", система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", Directum и "АТЛАС".

В течение двух дней было выгружено 100 Тб данных с документацией "правительства Республики Крым".

Среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на территории Крыма.

"Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем "благодарность" за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому", – сказал источник.

После копирования ценной информации киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.

Реакция Москвы

Собеседник в разведке указал, что успешную операцию украинских хакеров в Крыму заметили в Москве.

В Госдуме РФ уже назвали это элементами "гибридной войны".

Между тем в оккупационном министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма заявили, что "технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению", однако "некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA со ссылкой на источники в разведке, 17 июля киберспециалисты ГУР атаковали сетевую инфраструктуру "Газпрома". От информационной системы российского газового монополиста было отключено около 20 тыс. системных администраторов. Также было установлено ПО на серверы "Газпрома", которое постепенно будет уничтожать данные его информсистемы.

По словам источников OBOZ.UA, кибероперация против "Газпрома" стала беспрецедентной и достигла максимальных результатов благодаря масштабам поражения. В итоге она может привести к осложнению поставок газа в регионы страны-агрессора, а также снизить мощности и стоимость акций компании.

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