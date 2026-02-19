В "Укрэнерго" выступили с предупреждением: что будет с графиками отключений 20 февраля
По всей Украине 20 февраля в течение всех суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться – поскольку общая ситуация остается непредсказуемой.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: ограничения вводятся не только для населения –для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Украинцев призвали запасать еду
Вместе с тем, украинцам советуют запастись водой – ведь при длительных отключениях не исключены перебои с водоснабжением. Например, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что запасать стоит как питьевую, так и техническую – для бытовых нужд. В частности:
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки,
- 10-12 литров технической воды.
Последнюю, отмечается, лучше хранить в темном прохладном месте.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!