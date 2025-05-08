Погибли далеко от родного города: в Ковеле в последний путь провели двух Героев, которые отдали жизни за Украину. Видео и фото

Украина 8 мая, вместе с другими странами мира отметила 80-летие победы над нацизмом и почтила память погибших во Второй мировой войне. В Ковеле в этот день также провели в последний земной путь двух украинских Героев, Максима Плотникова и Руслана Фатхудинова, погибших на войне, которую ведет против нас Россия.

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Печальную весть о потере двух воинов принес Ковельский горсовет. Как отметили чиновники, хотя Максим и Руслан погибли за тысячу километров от родного города, провести своих Героев вышел почти весь город.

Максиму Плотникову отныне навсегда 29 лет. Он родился в Ковеле, учился в Национальном университете пищевых технологий (причем учебу в столичном вузе совмещал с работой), а потом работал в одном из самых престижных торговых центров.

"Полномасштабное вторжение застало парня в Киеве. В первые дни войны он вернулся в Ковель, хоть это было достаточно сложно сделать в то время. Так как мама с младшим братом проживали за границей, а дядя Андрей добровольцем стал на защиту страны, Максим ухаживал за своими дедушкой и бабушкой. Вместе с тем занимался волонтерством, помогал в сборе средств для подразделения своего дяди Андрея", – рассказал городской голова Игорь Чайка.

В прошлом году в июле Максим заключил контракт с ВСУ, а до этого все время готовился присоединиться к армии.

"С детства он увлекался компьютерами, хорошо разбирался в ИТ. Поэтому решил овладеть военной профессией оператора БПЛА. Управлять дронами ему хорошо удавалось на фронте. Вместе с побратимами он держал оборону на одном из самых сложных участков. Немногословный и сильный духом Максим в телефонных разговорах всегда говорил: "У меня все хорошо", – отметил руководитель города.

В столице Максима ждала любимая, молодые люди планировали пожениться, создать семью, строили планы на будущее. К сожалению, 1 мая, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Муравка Покровского района Донецкой области Максим Плотников погиб.

"Во время его работы было уничтожено и ранено много оккупантов. Последнее задание было чрезвычайно сложным. Рота сдерживала противника, который до 9 мая намеревался войти в Днепропетровскую область. Сутки Максим с побратимами не позволяли прорваться врагу, окружить украинские позиции. К сожалению, Максим в том бою погиб", – добавил его командир, капитан ВСУ Вячеслав Шевчук.

Руслану Фатхудинову теперь навсегда 54. Он родился в семье военного во львовских Бродах, долгое время вместе с семьей проживал в Грузии и попал на родину только десятиклассником. Именно в Ковеле он закончил школу. Еще в советское время отслужил в армии, на границе с Афганистаном.

В Ковеле Руслан начал и вел более 25 лет собственный бизнес – магазин "Эффект".

Весной 2022 года мужчина одним из первых пошел в военкомат, ведь хотел защитить семью. Тогда ему отказали. Однако Руслан стоял на своем, и в августе 2023 года его мобилизовали.

У мужчины остались мама, уже взрослая дочь, и два внука.

Как рассказывает Екатерина, дочь Героя, ее папа никогда не жаловался на военные будни. Как бы ни было трудно, он всегда улыбался, шутил, говорил, что все будет хорошо. С фронта присылал ей видео сбитых дронов, а для внука передал военный бинокль, которому парень очень радовался.

Жизнь дальномерщика зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Руслана Фатхудинова оборвалась 29 апреля в районе населенного пункта Шахово Покровского района Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми присвоил звание Героя Украины одиннадцати украинцам. Среди них военные, активисты и руководители правоохранительных органов. В том числе общественный активист Павел Петриченко, который получил высокое звание, к сожалению, посмертно.

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