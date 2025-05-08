Павел Петриченко, Василий Малюк, 'Мадьяр' и еще 8 украинцев получили звание Героя Украины: полный перечень

В четверг, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми присвоил звание Героя Украины одиннадцати украинцам, среди которых военные, активисты и руководители правоохранительных органов. Среди награжденных – командир 414 бригады беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, общественный активист Павел Петриченко (посмертно), а также глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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Соответствующие указы обнародованы на сайте ОП. Так, согласно указам президента Зеленского, звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" было присвоено командиру 414 бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" Роберту Бровди, общественному активисту и военному 59 бригады Павлу Петриченко (посмертно), а также главе СБУ Василию Малюку.

Также это высокое звание получили младший лейтенант Александр Гаран, лейтенант Андрей Кияненко, полковники Игорь Пархоменко и Павел Розлач, подполковник Сергей Рощин.

Посмертно звание Героя Украины было присвоено сержанту Владимиру Тодору, старшему солдату Анатолию Тегзи и старшему солдату Александру Кандаурову.

Стоит отметить, Павел Петриченко, уроженец Киева, стал известным еще до войны благодаря своей активной гражданской позиции. Он организовывал протесты против русскоязычных школ в Киеве, был активным участником Революции достоинства и акций в защиту Сергея Стерненко. Петриченко также был одним из основателей инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". В начале полномасштабной войны он пошел служить в аэроразведку и погиб 15 апреля 2024 года, выполняя важные задачи на фронте.

Роберт "Мадьяр" Бровди, до войны бизнесмен, стал легендой благодаря своей деятельности в сфере беспилотных летательных аппаратов. Его подразделение "Птицы Мадьяра" прошло путь от роты до бригады, став важным элементом украинской армии.

Василий Малюк, который с 2023 года возглавляет Службу безопасности Украины, получил награду за свою службу в органах государственной безопасности и весомый вклад в борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Его профессиональная карьера включает участие в боевых действиях на Донбассе и многочисленные награды за верность присяге.

Напомним, десантник Сил обороны Дмитрий Масловский, который погиб в рукопашном бою с оккупантом, был посмертно удостоен звания Героя Украины. Защитник служил в 71 отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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