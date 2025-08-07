В каких случаях повестка может считаться недействительной и кто может не идти в ТЦК без последствий: объяснение
На фоне активной мобилизационной кампании в Украине в обществе распространяется немало дезинформации о повестках, порядке их вручения и обязанностях военнообязанных. Часто эти ложные представления распространяются через соцсети или вбросы, которые, по словам представителей ТЦК, являются элементами информационно-психологических операций (ИПСО).
На самом деле это не соответствует действительности. В Закарпатском областном ТЦК объяснили, что законодательством не определено конкретного места вручения повестки. То есть она может быть вручена не только по месту жительства, но и на блокпосту, на работе или в общественном месте.
Кроме того, повестки имеют право вручать не только сотрудники ТЦК, но и уполномоченные представители органов местного самоуправления — сельских, поселковых и городских советов. Также именно местные органы власти отвечают за оповещение военнообязанных по месту жительства.
Какие повестки могут считаться недействительными
Адвокат Андрей Новак отмечает, что гражданин может отказаться от повестки, если:
- ее пытаются вручить лица без надлежащих полномочий или документов;
- документ заполняется с ошибками или "на коленке" на месте вручения;
- повестка выписана не на то лицо;
- нарушен порядок вручения, например, отсутствуют подписи или печати.
В таких случаях получатель имеет право не брать документ, однако важно действовать в рамках закона и зафиксировать инцидент по возможности (например, фото, видео или свидетели).
Законные основания не явиться в ТЦК
Если повестка уже вручена, существуют объективные причины, которые позволяют временно не явиться в ТЦК. К уважительным причинам, которые могут быть учтены при рассмотрении дела, относятся:
- состояние здоровья (например, серьезное заболевание или травма);
- смерть близкого родственника (не позднее чем за 7 дней до даты явки);
- уход за больными родственниками (в случае, если больше некому этого делать);
- стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация;
- сдача экзаменов в учреждениях высшего образования.
Юрист отметил, что эти обстоятельства должны быть надлежащим образом подтверждены документально. Военнообязанный может предоставить эти документы как во время следующей явки, так и в рамках рассмотрения административного дела.
Если причина будет признана уважительной, ответственность не наступает.
