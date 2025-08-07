В каких случаях повестка может считаться недействительной и кто может не идти в ТЦК без последствий: объяснение

На фоне активной мобилизационной кампании в Украине в обществе распространяется немало дезинформации о повестках, порядке их вручения и обязанностях военнообязанных. Часто эти ложные представления распространяются через соцсети или вбросы, которые, по словам представителей ТЦК, являются элементами информационно-психологических операций (ИПСО).

Об этом сообщает OBOZ.UA. Одним из распространенных мифов является то, что повестка, врученная на улице, якобы не имеет юридической силы.

На самом деле это не соответствует действительности. В Закарпатском областном ТЦК объяснили, что законодательством не определено конкретного места вручения повестки. То есть она может быть вручена не только по месту жительства, но и на блокпосту, на работе или в общественном месте.

Кроме того, повестки имеют право вручать не только сотрудники ТЦК, но и уполномоченные представители органов местного самоуправления — сельских, поселковых и городских советов. Также именно местные органы власти отвечают за оповещение военнообязанных по месту жительства.

Какие повестки могут считаться недействительными

Адвокат Андрей Новак отмечает, что гражданин может отказаться от повестки, если:

ее пытаются вручить лица без надлежащих полномочий или документов;

документ заполняется с ошибками или "на коленке" на месте вручения;

повестка выписана не на то лицо;

нарушен порядок вручения, например, отсутствуют подписи или печати.

В таких случаях получатель имеет право не брать документ, однако важно действовать в рамках закона и зафиксировать инцидент по возможности (например, фото, видео или свидетели).

Законные основания не явиться в ТЦК

Если повестка уже вручена, существуют объективные причины, которые позволяют временно не явиться в ТЦК. К уважительным причинам, которые могут быть учтены при рассмотрении дела, относятся:

состояние здоровья (например, серьезное заболевание или травма);

смерть близкого родственника (не позднее чем за 7 дней до даты явки);

уход за больными родственниками (в случае, если больше некому этого делать);

стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация;

сдача экзаменов в учреждениях высшего образования.

Юрист отметил, что эти обстоятельства должны быть надлежащим образом подтверждены документально. Военнообязанный может предоставить эти документы как во время следующей явки, так и в рамках рассмотрения административного дела.

Если причина будет признана уважительной, ответственность не наступает.

Напомним, в условиях военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК и СП имеют право подавать военнообязанных в розыск. В основном это происходит только после серии нарушений, которые свидетельствуют о сознательном уклонении от мобилизации.

