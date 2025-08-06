За что ТЦК может подать военнообязанного в розыск и как с него сняться: подробное объяснение

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право подавать военнообязанных в розыск. В основном это происходит только после серии нарушений, свидетельствующих о сознательном уклонении от мобилизации.

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Неявка без уважительных причин в ТЦК является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. OBOZ.UA узнал, за что еще ТЦК может подать военнообязанного в розыск и как с него сняться.

Причины объявления в розыск

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и другим нормативным актам, каждый военнообязанный, призывник или резервист обязан являться по вызову в территориальные центры комплектования. Неявка без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.

Однако, чтобы попасть в розыск, недостаточно однократно не явиться в ТЦК. Например, если военнообязанный получил повестку, но без уважительным причин не явился в ТЦК, ему может быть выписан административный штраф.

Если человек продолжает уклоняться от визитов в ТЦК, составляется протокол об административном правонарушении. В дальнейшем если лицо не платит штраф и продолжает игнорировать вызовы, ТЦК может подать заявление в полицию.

Только после того, как ТЦК документально подтвердит факт игнорирования повесток и наложения штрафа, он может обратиться в полицию. На основании этого заявления полиция вносит лицо в базу розыска.

Как сняться с розыска

Сняться с розыска можно только добровольно явившись в ТЦК. Полиция, найдя разыскиваемого, не может его задержать для дальнейшей службы, а может только доставить в ближайший ТЦК. Это ключевой момент, который следует понимать.

Сначала нужно уплатить административный штраф, если он был наложен. Затем человеку нужно обновить военно-учетные данные. Примечательно, что этот процесс происходит при личном присутствии и участии в деле военнообязанного. Дистанционно снять розыск без привлечения к административной ответственности невозможно.

Если военнообязанный считает, что его подали в розыск незаконно, например, из-за ошибок в базах данных, он имеет право обжаловать эти действия. Для этого необходимо обратиться в ТЦК с заявлением, где изложить обстоятельства дела и предоставить подтверждающие документы. Если это не принесет результата, можно обратиться в суд.

Что предшествовало

В начале полномасштабной войны РФ против Украины был введен правовой режим военного положения и всеобщей мобилизации. Недавно Верховная Рада продлила этот режим еще на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Это уже 16-й раз, когда на территории нашей страны продлевают военное положение и мобилизацию после начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

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