В Харькове и Сумах заметили снег. Видео

В Харькове и Сумах 27 апреля выпал снег, что стало неожиданностью для жителей. Местные жители делились видео снегопада, в частности, из Шевченковского района Харькова.

Видео дня

Причиной непривычной для конца апреля погоды стало вторжение холодных арктических воздушных масс. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала синоптик харьковского регионального гидрометеоцентра Марина Лисицкая.

По словам эксперта, на погоду влияют тыловая часть циклона и вторичные холодные фронты. Именно они принесли резкое понижение температуры и выпадение снега с дождем в Харькове.

Лисицкая отметила, что такое резкое изменение погоды стало следствием прохождения холодного фронта после господствовавшего над Украиной периода аномального тепла. Холодные воздушные массы повлекли значительное снижение температуры, что нетипично для этого времени года, и обусловило выпадение снега с дождем.

Синоптики прогнозируют, что заморозки в Харьковской области продлятся до 29 апреля включительно, а температура ночью может опускаться от 0 до -5 градусов. Небольшие осадки возможны в ночь на 28 апреля, однако существенных дождей или снега в ближайшие дни не ожидается. Уже с 30 апреля дневная температура начнет расти – от 6 до 11 градусов тепла.

Резкое снижение температуры особенно опасно для растений, напомнила синоптик. В Харькове заморозков в воздухе не было, однако в области в отдельных районах они уже наблюдались. Больше всего рискуют растения, произрастающие в низинах, где холод задерживается дольше. Однако синоптики надеются, что кратковременное похолодание не успеет нанести существенный вред зеленым насаждениям.

В Сумах также значительно похолодало, и местные жители сняли на видео, как в конце мая выпал снег.

В Укргидрометцентре передавали, что 27 апреля в Сумах дневная температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла, а осадков не будет. В Харькове ожидалось, что днем будет +8…+10 градусов тепла, местами небольшой дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2025 года ожидается потепление, в Украине установится летняя погода. Температура воздуха иногда повысится до +39 градусов, в то же время возможны и заморозки до -10 градусов мороза.

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