Возможны заморозки: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае

В мае 2025 года ожидается потепление, в Украине установится летняя погода. Температура воздуха местами повысится до +39 градусов, в то же время возможны и заморозки до -10 градусов мороза.

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Такой прогноз на последний месяц весны обнародовали синоптики Укргидрометцентра. По их данным, средняя месячная температура воздуха составляет +13…+17 градусов, в горных районах – +7…+12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха 0...-6 градусов мороза, а в Сумской области и в горных районах местами -7...-10 градусов мороза.

На побережье морей +1...+3 градуса тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха +30...+37 градусов тепла, на Одесчине, Луганщине и Крыму до +38...+39 градусов, в горных районах +28...+29 градусов.

Среднее месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, составляет 22-60 мм, в западных и Винницкой областях, на юге Крыма 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье 85-148 мм.

Лето придет в середине мая

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов является климатическим показателем начала лета, говорят синоптики.

Это происходит преимущественно во второй декаде мая, на Закарпатье и юге Украины – в первой.

Средняя месячная температура воздуха составит +15...+19 градусов тепла, в горных районах +12...+14 градусов, что на 1,5-2,0 градуса выше нормы, говорят метеорологи.

Месячное количество осадков ожидается 35-76 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье – 88-138 мм, что в пределах нормы.

Прогноз погоды на неделю в Украине

По данным Укргидрометцентра, новая неделя начнется с сухой теплой погоды, дневная температура воздуха в понедельник, 28 апреля, составит +13...+15 градусов, в центральных областях и на Закарпатье +14...+16 градусов.

Ночью в восточной части Украины, кроме юга, заморозки до -1 градуса.

Во вторник, 29 апреля, ночные заморозки до -1 градуса возможны только на Харьковщине, Луганщине, Днепропетровщине и Запорожье, а днем в Украине будет от +14 до +20 градусов тепла, на Закарпатье +20...+22 градуса.

В среду, 30 апреля, в северных областях ночью и днем ожидается небольшой дождь. В четверг, 1 мая, дожди накроют большинство областей, за исключением западных, восточных, Крыма и Запорожья.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что май может разочаровать украинцев нестабильной и дождливой погодой. По его данным, к середине месяца температура воздуха начнет медленно расти, но уже в последние дни весны погода испортится вновь.

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