В 'Гончаренко центрах' запустили бесплатный онлайн-курс английского для пожилых людей

В сентябре стартует национальный бесплатный онлайн-курс английского языка для тех, кому 60+. Программу организует сеть образовательно-культурных "Гончаренко центров".

Курс создан для пожилых людей, которые хотят начать изучать английский с нуля или продолжить обучение в комфортном темпе. Программа рассчитана на полную адаптацию под возрастные особенности участников: простые объяснения, медленный темп преподавания, много устной практики. Участие в курсе полностью бесплатное и не требует специальной подготовки.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, именно курсы английского для пожилых украинцев стали настоящим открытием – ведь спрос на них растет с каждым новым набором.

"Многие наши студенты старшего возраста мечтали знать английский, но не решались начать из-за страха или ощущения, что уже поздно. Мы создали отдельный курс именно для них – с доступной программой, плавным темпом и большим количеством практики. Здесь каждый может учиться в своем ритме и получать истинное удовольствие от процесса", – объясняет Алексей Гончаренко.

Программа курса включает необходимую лексику и простые конструкции, которые позволят участникам:

рассказывать о себе на английском; отвечать на распространенные вопросы и ставить встречные; общаться в бытовых ситуациях – от магазина до путешествий.

Учиться можно в одной из групп, в соответствии с уровнем владения языком: Beginner (рге-A1), Elementary (A1) и Pre-Intermediate (A2).

Приобщиться к курсу могут украинцы в возрасте от 60 лет, которые хотят осуществить свою языковую мечту. Участие полностью бесплатное – нужно только заполнить короткую регистрационную форму по этой ссылке: https://goncharenkocentr.1b.app/form/0/472/.