В Донецкой области спасли кота, который двое суток провел под завалами многоэтажки. Фото

Страна-оккупант продолжает терроризировать не только украинцев, а и их любимых домашних животных. В субботу, 31 мая, спасатели нашли котика под завалами многоэтажки в Донецкой области.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что животное провело двое суток на грани жизни в городе Белозерское.

"Там продолжаются поисковые работы. Спасатели наткнулись на еще одного пострадавшего. И это настоящее чудо. Из-под обломков пятиэтажки достали живого котика, который провел там почти двое суток", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели доложили, что усач был напуган, истощен и настолько испуган, что даже поцарапал лицо одному из спасателей.

"Но разве это может остановить наших героев? Сейчас пушистик в безопасности. Работы под обстрелами продолжаются. Каждый найденный под завалами - это маленькая победа над ужасом войны", – резюмировали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая российская террористическая армия нанесла авиационные удары по прифронтовому селу в Пологовском районе Запорожской области. В результате вражеских ударов погибла 9-летняя девочка.

Напомним, 31 мая российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по Харькову. Всего в областном центре было зафиксировано 8 взрывов – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

Ранее сообщалось, что войска России вечером 29 мая атаковали ракетами пригород Харькова. Под вражеским обстрелом оказалось гражданское предприятие в Чугуевском районе.

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