В Донецкой области от российского обстрела погибли двое полицейских бригады 'Хищник'. Фото

Ежедневно Украина теряет своих лучших воинов в войне с Россией. Печальные новости на этот раз пришли из Донецкой области, где оборвалась жизнь двух офицеров полиции, Игоря Лисицына и Игоря Радзиминского.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Оба они до войны служили в составе роты спецназначения "Тор" в Харьковской области.

Что известно о погибших

Как сообщается, во времена службы в составе "Тор" Игорь Лисицын был командиром роты, а Радзиминский – инспектором. В начале вторжения РФ в 2022 году они вместе ушли на фронт и служили артиллеристами в полицейской бригаде "Хищник".

Майор полиции Игорь Лисицын с псевдонимом "Лис" в составе бригады занимал должность командира артиллерийской роты.

"Побратимы вспоминают его как лидера, который вел за собой и всегда приходил на помощь. У Игоря остались мать, жена и сын, которых он любил больше всего", – говорят в ведомстве.

В то же время капитан полиции Игорь Радзиминский с псевдонимом "Радмир" был старшим офицером артбатареи.

"Побратимы вспоминают его как доброго и душевного человека, надежного друга и мужественного бойца. У Игоря остались любящие мать и отец, а также жена и сын, который родился в феврале", – говорят в пресс-службе полиции.

