Отдал жизнь за Украину: на Покровском направлении погиб штаб-сержант со Львовщины. Фото

На фронте погиб военнослужащий со Львовщины Андрей Грущик. Жизнь смелого Героя оборвалась 8 апреля 2026 года в Донецкой области.

Печальную весть сообщили в Моршинском городском совете. В последний путь павшего защитника проведут 11 апреля.

"С невыразимым сожалением и глубокой печалью сообщаем, что 8 апреля 2026 года на Покровском направлении, в результате удара вражеского КАБа, от полученных травм погиб уроженец города Моршина – штаб-сержант Грущик Андрей Миронович, 1993 года рождения", – говорится в сообщении.

10 апреля в 19:30 в храме положения пояса Пресвятой Богородицы в г. Львов пройдет парастас по военным.

В субботу, 11 апреля в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла г. Львов состоится чин похорон.

В Моршинской городском совете выразили искренние соболезнования родным и близким павшего Андрея Грущика.

Вечная и светлая память Герою!

Напомним, на войне погибли двое родных братьев Сергей и Александр Горобцы из села Хажин Житомирской области. Они вместе защищали свою страну от российского агрессора, служили в одном взводе, вместе выполняли задачи по уничтожению воздушных целей противника.

А на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб в бою с врагом военный из села Новоселки Киевской области Виталий Будяк. Сердце мужественного украинского воина остановилось 26 января 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, защищая Украину, также погиб воин из Ровенской области Виталий Мулык. Он отслужил срочную службу в Нацгвардии, а после – добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и защищал родную землю от начала полномасштабного вторжения. Последний бой 24-летний Герой принял в Донецкой области.

