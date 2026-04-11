Был верен присяге: на Киевщине попрощались с военным Александром Додонем. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Додонь. Сердце мужественного украинского воина остановилось 30 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковщина попрощалась с нашим воином, сержантом Александром Додонем (1989 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был заместителем командира боевой машины – наводчиком-оператором механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 30 марта в населенном пункте Новоселовка Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

