В Днепре объявлен двухдневный траур по погибшим в результате российского теракта

Воскресенье и понедельник, 9 и 10 ноября в Днепре объявили Днями траура по жертвам российской атаки на город. В этот день приспустят Государственные Флаги на коммунальных зданиях и запретят проведение развлекательных мероприятий.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Днепра Борис Филатов. Известно, что российский обстрел унес жизни двух человек, по состоянию на вечер 8 ноября, поиски третьего погибшего продолжаются. Еще 12 человек пострадали, среди них 2 – дети.

Что известно о российской атаке на город

В ночь на 8 ноября оккупанты совершили комбинированную атаку по Днепру. Один из российских ударных дронов попал в пятый этаж девятиэтажки. Взрыв произошел около полуночи, затем россияне применили баллистику.

Прилет повредил квартиру в эпицентре взрыва, там вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. Чрезвычайники спасли 23 взрослых и 5 детей. Уже днем из-под завалов достали йоркширского терьера, хозяйка которого находится в больнице.

Повреждены и соседние помещения: в двух подъездах разрушены квартиры со 2 до 6 этажей. По информации городского головы, планируют демонтировать 54 наиболее пораженные квартиры. Жителей 72 домов временно переселят в другие помещения, аренду которых поможет оплатить местная власть.

В результате атаки пострадали 12 человек, из них 7 госпитализировали медики.

Жильцы дома об атаке

Жители поврежденной многоэтажки рассказали о пережитом.

"Страшный взрыв, полетели окна. Это был ужас, я не знаю, как я осталась жива, ведь все обломки полетели на кровать, где я спала. Меня не ранило. Потом продолжались обстрелы, взрывы были страшные, такое было ощущение, что находишься неизвестно где, на краю ада, видимо. Мы собрались быстро, начали спускаться вниз. Люди кричали..." – рассказала Лариса, жительница дома.

"Мы из Бахмута, мы столько пережили, и снова... Посыпалось стекло. Как вышли, а тут такое. Люди кричат, плачут, на помощь зовут. Дети все испуганные...", – поделилась пани Майя, живущая в этом же доме.

