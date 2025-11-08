'Было ощущение, что находишься на краю ада': жители Днепра рассказали о страшной ночи

В ночь на 8 ноября, военные российской армии совершили комбинированную атаку по Днепру, в результате которой есть жертвы и пострадавшие. В частности, ударный дрон агрессора попал в одну из многоэтажек города.

Жители поврежденного дома рассказали, что им пришлось пережить этой ночью. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Что рассказали местные жители

Госпожа Лариса считает чудом то, что она осталась невредимой, ведь сразу после сильного взрыва, на кровать, где она спала, полетело много обломков.

"Страшный взрыв, полетели окна. Это был ужас, я не знаю, как я осталась жива, ведь все обломки полетели на кровать, где я спала. Меня не ранило. Затем продолжались обстрелы, взрывы были страшные, такое было ощущение, что находишься невероятно где-то, на краю ада, видимо. Мы собрались быстро, начали спускаться вниз. Люди кричали...", – рассказала женщина.

Еще одна жительница дома, госпожа Майя, тоже приходит в себя после российского удара. Она с семьей перебралась в Днепр из Бахмута, поэтому не понаслышке знает о вражеских обстрелах.

"Мы из Бахмута, мы столько пережили и снова... Посыпались стекла. Как вышли, а тут такое. Люди кричат, плачут, на помощь зовут. Дети все перепуганные. Средний внучек вообще...", – рассказала она.

Женщина добавила, что россияне ударили туда, где не было никаких военных объектов, только жилые кварталы и многоэтажки.

"Людей очень жаль", – подчеркнула она.

Напомним, ночью, 8 ноября, в Днепре прогремели взрывы – российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку, вызвав масштабные разрушения нескольких этажей. Взрыв произошел около 00:15, впоследствии враг бил баллистикой. В облцентре проинформировали о 12 пострадавших, среди которых есть дети, также пока известно о трех жертвах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 ноября Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала оккупанты били дронами, затем пустили в ход ракеты.

